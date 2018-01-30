Бабаев: "Останется ли Вернблум в ЦСКА? 50 на 50"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации с продлением контрактов с защитниками Алексеем и Василием Березуцкий, Сергеем Игнашевичем, а также полузащитником Понтусом Вернблумом.

"Переговоры с Вернблумом продолжаются. Мы в процессе. Регулярно общаемся и с агентом, и с самим Понтусом. Что касается слухов - то они были, есть и будут. Слова жены Вернблума были не так интерпретированы. Она просто таким образом отметила время пребывания в ЦСКА, в Москве. В том посте абсолютно не было никаких намеков, что игрок от нас уходит. Надеюсь, что переговоры завершатся успешно. Хотя, признаюсь, они не самые простые. Здесь учитывается позиция семьи Понтуса, будущее его детей. Много факторов, которые напрямую не связаны с уровнем контракта. Посмотрим. Надеюсь, продлим с ним соглашение. Сейчас, шансы на то, что швед уйдет или останется в клубе можно расценить как 50 на 50.

ЦСКА пока не предлалал Игнашевичу и Березуцким новые контракты. Сейчас в этом нет смысла. Мы не считаем нужным беспокоить ребят. И они уверены, что если у них будет желание продлить контракт с нами, то Игнашевич и Березуцкие, естественно, останутся.

В первую очередь нужно уважать позицию игроков. Они очень многое отдали клубу и сборной. И теперь имеют право посвятить больше времени семье, восстановить здоровье. Мы будем только рады, если они останутся. Но сейчас, как я уже сказал, не видим смысла их дергать. Поговорим об этом в конце сезона", - приводят слова Бабаева российские СМИ.

Напомним, что контракты всех четверых игроков с ЦСКА истекают будущим летом.

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