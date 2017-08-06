Бабаев: "Осуществить переход Мусы из "Лестера" будет очень сложно"

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев оценил шансы вернуть в команду форварда английского "Лестера" Ахмеда Мусу.

"Осуществить этот переход будет очень сложно. Не скрою, мы общались и с самим Ахмедом, и с его клубом. Позиция "Лестера" такова: если игрок не останется в команде, то в первую очередь будут рассмотрены варианты в Англии. Сам Муса также хочет доказать, что способен удачно выступать на Туманном Альбионе", - цитирует Бабаева чемпионат.com.

Напомним, сегодня ЦСКА сыграет с "Рубином". | soccernews.ru