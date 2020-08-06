Бабаев отреагировал на слухи о возвращении Бекао в ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил возможность возвращения в московский клуб защитника Родриго Бекао.
"С Бекао мы регулярно на связи. Но это достаточно сложная история. И я не верю, что она на адекватных условиях может быть реализована. Мы бы не отказались от этого футболиста. Но сейчас он игрок "Удинезе". Поэтому условия трансфера могут быть для нас неприемлемыми. Конечно, всякое в футболе бывает. Но говорить о его переходе как о трансфере с высокой долей вероятности не приходится", - сказал Бабаев.
24-летний Бекао выступал за ЦСКА в позапрошлом сезоне на правах аренды, в его активе было 36 сыгранных матчей без результативных действий.
Ранее сообщалось, что армейцы готовы заплатить за бразильского центрбека 10 миллионов евро.
Не пропустите: Бабаев прокомментировал переход Гайча в ЦСКА. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 5 августа
-
ЦСКА и "Локомотив" интересуются уругвайским защитником
-
Тедеско оценил перспективы Урунова в "Спартаке"
-
Сульшер подтвердил, что Санчес не вернётся в "Манчестер Юнайтед"
-
ПСЖ в преддверии матча с "Аталантой" минимально обыграл "Сошо"
-
Газизов высказался о зарплате Кокорина в "Спартаке"
-
Сёмин поделился мнением об уходе Фарфана из "Локомотива"
-
"Реал" выбрал новый клуб для Кубо
-
Аке прокомментировал свой переход в "Манчестер Сити"
-
Бабаев отреагировал на слухи о возвращении Бекао в ЦСКА
-
"Манчестер Юнайтед" и "Интер" стали четвертьфиналистами Лиги Европы
-
Газизов назвал четырёх игроков, которые покинут "Спартак"
-
Глушаков оценил перспективы Кокорина в "Спартаке"
-
Фарфан попрощался с "Локомотивом"
-
Лукаку повторил рекорд Ширера
-
Газизов: "Спартак" в этом году будет бороться за титул"
-
"Мордовия" лишится профессионального статуса
-
Бабаев прокомментировал переход Гайча в ЦСКА
-
Официально: Аке стал игроком "Манчестер Сити"
-
"Шахтёр" и "Копенгаген" пробились в 1/4 финала Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17