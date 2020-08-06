Бабаев отреагировал на слухи о возвращении Бекао в ЦСКА

Теги цска москваудинезероман бабаевродриго бекао

Бабаев отреагировал на слухи о возвращении Бекао в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил возможность возвращения в московский клуб защитника Родриго Бекао.

"С Бекао мы регулярно на связи. Но это достаточно сложная история. И я не верю, что она на адекватных условиях может быть реализована. Мы бы не отказались от этого футболиста. Но сейчас он игрок "Удинезе". Поэтому условия трансфера могут быть для нас неприемлемыми. Конечно, всякое в футболе бывает. Но говорить о его переходе как о трансфере с высокой долей вероятности не приходится", - сказал Бабаев.

24-летний Бекао выступал за ЦСКА в позапрошлом сезоне на правах аренды, в его активе было 36 сыгранных матчей без результативных действий.

Ранее сообщалось, что армейцы готовы заплатить за бразильского центрбека 10 миллионов евро.

Не пропустите: Бабаев прокомментировал переход Гайча в ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 5 августа

Главные новости дня: 5 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов