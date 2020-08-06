Бабаев отреагировал на слухи о возвращении Бекао в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил возможность возвращения в московский клуб защитника Родриго Бекао.

"С Бекао мы регулярно на связи. Но это достаточно сложная история. И я не верю, что она на адекватных условиях может быть реализована. Мы бы не отказались от этого футболиста. Но сейчас он игрок "Удинезе". Поэтому условия трансфера могут быть для нас неприемлемыми. Конечно, всякое в футболе бывает. Но говорить о его переходе как о трансфере с высокой долей вероятности не приходится", - сказал Бабаев.

24-летний Бекао выступал за ЦСКА в позапрошлом сезоне на правах аренды, в его активе было 36 сыгранных матчей без результативных действий.

Ранее сообщалось, что армейцы готовы заплатить за бразильского центрбека 10 миллионов евро.

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