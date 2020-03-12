Бабаев озвучил размер финансовых потерь ЦСКА из-за коронавируса
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, сколько клуб потеряет денег из-за ограничения числа зрителей на ближайших домашних матчах РПЛ.
Напомним, что в связи с распространением коронавируса армейцы не смогут заполнить трибуны во время игр с "Уфой" (15 марта) и "Зенитом" (22 марта).
"Очень тяжёлая ситуация. Мы, естественно, расстроены, что приходится принимать такое непростое решение. Форс-мажор. Клуб понесёт очень серьёзные потери в связи с тем, что мы проведём домашние игры с "Уфой" и "Зенитом" без абсолютного большинства наших болельщиков. То есть лишимся фактора поддержки. Но здесь уже ничего не поделаешь...
По предварительным подсчётам потери - около 60 миллионов рублей. Поэтому очень трудно было найти правильный выход из ситуации. Не хочется, чтобы в первую очередь те люди, которые приобрели абонементы, остались обделёнными. Эта категория болельщиков наиболее приоритетна. Но нам пришлось пойти на такой шаг. Так как владельцев абонементов существенно больше, чем 5 тысяч, мы прибегнем к процедуре жеребьёвки", - сказал Бабаев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|47
|2
|Краснодар
|21
|41
|3
|Ростов
|21
|38
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|35
|6
|Арсенал Тула
|21
|28
|7
|Динамо Москва
|21
|27
|8
|Уфа
|21
|26
|9
|Урал
|21
|25
|10
|Спартак Москва
|21
|25
|11
|Оренбург
|21
|23
|12
|Крылья Советов
|21
|22
|13
|Тамбов
|21
|22
|14
|Сочи
|21
|21
|15
|Рубин
|21
|20
|16
|Ахмат
|21
|20