Бабаев озвучил размер финансовых потерь ЦСКА из-за коронавируса

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Бабаев озвучил размер финансовых потерь ЦСКА из-за коронавируса

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, сколько клуб потеряет денег из-за ограничения числа зрителей на ближайших домашних матчах РПЛ.

Напомним, что в связи с распространением коронавируса армейцы не смогут заполнить трибуны во время игр с "Уфой" (15 марта) и "Зенитом" (22 марта).

"Очень тяжёлая ситуация. Мы, естественно, расстроены, что приходится принимать такое непростое решение. Форс-мажор. Клуб понесёт очень серьёзные потери в связи с тем, что мы проведём домашние игры с "Уфой" и "Зенитом" без абсолютного большинства наших болельщиков. То есть лишимся фактора поддержки. Но здесь уже ничего не поделаешь...

По предварительным подсчётам потери - около 60 миллионов рублей. Поэтому очень трудно было найти правильный выход из ситуации. Не хочется, чтобы в первую очередь те люди, которые приобрели абонементы, остались обделёнными. Эта категория болельщиков наиболее приоритетна. Но нам пришлось пойти на такой шаг. Так как владельцев абонементов существенно больше, чем 5 тысяч, мы прибегнем к процедуре жеребьёвки", - сказал Бабаев.

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