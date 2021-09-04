Бабаев подтвердил, что "Зенит" делал предложение по Влашичу
Фото твиттер ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что "Зенит" пытался заполучить хавбека Николу Влашича.
"Предлагал ли "Зенит" за Влашича 35 миллионов евро? Существовал и такой вариант, да. Однако по понятным причинам мы его не приняли.
Разумеется, с финансовой точки зрения он был очень интересным, однако есть и другие очевидные факторы, почему не пошли на такой шаг", - приводит слова Бабаева "Спорт-Экспресс".
Напомним, что в итоге Влашич перебрался в "Вест Хэм".
Читайте также: Бабаев рассказал подробности перехода Влашича в "Вест Хэм". | http://soccernews.ru
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