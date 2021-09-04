Бабаев подтвердил, что "Зенит" делал предложение по Влашичу

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что "Зенит" пытался заполучить хавбека Николу Влашича.

"Предлагал ли "Зенит" за Влашича 35 миллионов евро? Существовал и такой вариант, да. Однако по понятным причинам мы его не приняли.

Разумеется, с финансовой точки зрения он был очень интересным, однако есть и другие очевидные факторы, почему не пошли на такой шаг", - приводит слова Бабаева "Спорт-Экспресс".

Напомним, что в итоге Влашич перебрался в "Вест Хэм".

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