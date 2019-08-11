Бабаев: "Предложение от "Кристал Пэлас" по Чалову было"

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Бабаев: "Предложение от "Кристал Пэлас" по Чалову было"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о деталях несостоявшегося трансфера Федора Чалова в "Кристал Пэлас"

"Предложение от "Кристал Пэлас" было. Мы разговаривали с английским клубом. Но изначально дали понять коллегам, что трансфер Федора не планируем. Вопрос для нас был закрыт достаточно быстро при попытке продолжить переговоры. Нам приятно, что за игроком внимательно следят. Посчитали, что в данный момент это не пойдет на пользу команде. Действительно, была бы хорошая сделка. Но у нас амбициозная команда. Мы не можем разделять трансферные интересы с интересами команды", - сказал Бабаев.

Напомним, несколько клубов Европы хотели купить Чалова этим летом. "Кристал Пэлас" сделал официальное предложение "армейцам", однако те отказались расставаться с 21-летним игроком.

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