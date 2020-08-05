Бабаев прокомментировал переход Гайча в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопросы о трансфере аргентинского форварда Адольфо Гайча.

"Наш скаутский отдел давно следил за Адольфо. Наблюдали за ним и в молодёжной сборной Аргентины. Он был основным и в U20, и в U23. Это серьёзный показатель, всё-таки Аргентина - одна из самых сильных сборных в мире. Гайч даже один матч за первую сборную сыграл. Мы его неплохо знаем. Делать громкие заявления преждевременно, но удовлетворены, что удалось договориться на приемлемых условиях. Очень важным фактором было желание игрока, у Гайча были и другие варианты в Европе. Всегда импонирует, когда футболиста не надо насильно уговаривать, когда он хочет попробовать силы в новой команде.

Ни для кого не секрет, что Россия не является номером один для латиноамериканских талантливых футболистов. Надеюсь, мы не ошиблись. Но можно констатировать, что нападающего с таким набором качеств у нас не было - сильный, большой форвард. Не буду пользоваться избитым выражением "форвард таранного типа", но на длительной основе после Нецида у нас такого игрока не было. Был Оланаре, но он был не так долго. Надеемся, с приходом Адольфо вариативность в атаке у нас увеличится.

Переговоры шли долго. Такое бывает в случае с латиноамериканскими клубами. Всегда большое количество заинтересованных лиц. Относимся к этому с пониманием, это своего рода культура, традиции. К этому надо относиться как к данности, там несколько агентов. Мы были к этому готовы. Конечно, это усложняет процесс, поскольку, договорившись с одним представителем, ты не всегда можешь договориться с другим. К тому же всё это осложнялось санитарными ограничениями. Была бы возможность, мы отправились бы в Аргентину и решали всё на месте. Это было бы быстрее и проще. Конечно, такие переходы в идеале лучше совершать при наличии личных встреч. Вдвойне приятнее, что удалось договориться на приемлемых условиях", - сказал Бабаев.

ЦСКА купил футболиста у "Сан Лоренцо" за 8,5 миллионов евро. Также аргентинский клуб получит 20 процентов от суммы последующей перепродажи игрока.

21-летний Гайч заключил с ЦСКА контракт до 2025 года с зарплатой 900 тысяч евро за сезон. Сумма отступных в его соглашении составит 30 миллионов евро.

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