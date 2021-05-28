Бабаев прокомментировал трансфер Мухина в ЦСКА
Фото: инстаграм Мухина/Автор неизвестен
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал "СпортЭкспрессу" переход в армейский клуб 19-летнего полузащитника Максима Мухина, который в прошедшем сезоне выступал за "Локомотив".
— Как проходили переговоры по Мухину?
— Они получились непростыми. Я бы хотел поблагодарить руководство "Локомотива" за достаточно конструктивную позицию. Понятно, что по определенным обстоятельствам ситуация для "Локо" была довольно сложная с учетом условий действующего трудового договора между клубом и игроком, который был подписан до прихода нового руководства.
— И как удалось договориться?
— Условия этого перехода между клубами отличаются от тех, за которые можно было бы приобрести Максима. То есть они улучшены в пользу «Локомотива». Это заслуга руководства "Локо", ну и мы, со своей стороны, по-партнерски отнеслись к этой ситуации. Понятно, что любой клуб может оказаться в такой непростой истории, когда по тем или иным причинам (подробностей я не знаю) был подписан контракт, ограничивающий возможности клуба.
— Иными словами, ЦСКА заплатил за Мухина больше 15 миллионов рублей, о которых писали СМИ?
— Условия существенно отличаются от того, что было прописано.
Также не пропустите: Мухин перешел из "Локомотива" в ЦСКА. | http://soccernews.ru
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