Бабаев рассказал о несостоявшемся переходе Мхитаряна в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о несостоявшемся переходе в армейский клуб полузащитника "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна.

"Мы действительно интересовались Мхитаряном. Он удачно выступал в Украине, в то же время Мовсисян хорошо играл в "Спартаке". Мхитарян уже тогда заявил о себе очень ярко. Когда нам его предложили, он уже играл в "Шахтёре". А мы ведём очень аккуратно свою трансферную политику. И выше определённого максимума мы не поднимаем суммы. К сожалению, на тот момент его переход уже был невозможен" - сказал Бабаев.

Напомним, что 28-летний Мхитарян в 2013 году перешёл из "Шахтёра" в дортмундскую "Боруссию" за 27,5 миллионов евро, а через три года перебрался в "МЮ" за 29,5 миллионов.

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