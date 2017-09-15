Бабаев рассказал о несостоявшемся трансфере Дзюбы в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился информацией о несостоявшемся переходе форварда "Зенита" Артема Дзюбы.

"Был ли вариант с переходом Дзюбы в ЦСКА недопустим с идеологической точки зрения? Скорее, да. Если ЦСКА еще может посчитать, что противостояние клубов не столь принципиально, когда речь идет о спортивных задачах, то мнение фанатов мы не можем не принимать во внимание.

Успех игрока во многом зависит от того, как его примут болельщики. Но это не было единственной причиной. Мы посчитали, что под нашу игровую модель Дзюба не совсем подходит. Ну и, конечно, высокая зарплата" - приводят слова Бабаева российские СМИ.

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