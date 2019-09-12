Бабаев рассказал о предложении "Зенита" по Марио Фернандесу

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился информацией о попытке "Зенита" приобрести Марио Фернандеса.

"Зенит" сделал шикарное предложение. Однако остается только восхищаться Марио. Он сразу заявил, что не хочет уходить из ЦСКА и финансовая сторона предложения его не волнует.

Конечно, если бы он перешел в "Зенит", то его зарплата бы выросла. Кроме того, он сказал, что если для ЦСКА его продажа будет выгодной, то он подчиниться руководству. В моей практике таких случаев еще не было", - сказал Бабаев.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. За это время он сыграл 244 матча и отметился 5 голами.

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