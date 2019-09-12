Бабаев рассказал о предложении "Зенита" по Марио Фернандесу

Теги цска москвароман бабаевзенит санкт-петербургмарио фернандес

Бабаев рассказал о предложении "Зенита" по Марио Фернандесу

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился информацией о попытке "Зенита" приобрести Марио Фернандеса.

"Зенит" сделал шикарное предложение. Однако остается только восхищаться Марио. Он сразу заявил, что не хочет уходить из ЦСКА и финансовая сторона предложения его не волнует.

Конечно, если бы он перешел в "Зенит", то его зарплата бы выросла. Кроме того, он сказал, что если для ЦСКА его продажа будет выгодной, то он подчиниться руководству. В моей практике таких случаев еще не было", - сказал Бабаев.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. За это время он сыграл 244 матча и отметился 5 голами.

Читайте также: ЦСКА нацелился на одного из лучших бомбардиров ФНЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Прощальный матч Компани между "Манчестер Сити" и сборной звезд АПЛ завершился вничью

Прощальный матч Компани между "Манчестер Сити" и сборной звезд АПЛ завершился вничью

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов