Бабаев: "Сомневаюсь, что Бекао останется в ЦСКА"

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Бабаев: "Сомневаюсь, что Бекао останется в ЦСКА"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал будущее Родриго Бекао.

"Представители игрока ведут себя неадекватно. Но все нормально, никто не обижается. Однако все-таки мы немного в недоумении. Ведь с Бекао мы все обговорили.

Сомневаюсь, что он останется в клубе. Для нас главное, чтобы игрок уважал ЦСКА. Уговаривать остаться его никто не будет", - сказал Бабаев.

Бекао выступает за ЦСКА с лета 2018 года. В минувшем сезоне он провел 36 игр, однако результативными действиями не отличился.

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