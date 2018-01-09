Бабаев: "Тренерский штаб ЦСКА усилился очередным опытным и успешным специалистом"



Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал назначение тренером армейцев белорусского специалиста Александра Ермаковича.

"Надеемся, что с приходом в ЦСКА давнего соратника Виктора Гончаренко – Александра Ермаковича, наш тренерский штаб усилился очередным опытным и успешным специалистом. Виктор Онопко и Сергей Овчинников, при этом, остаются в тренерском штабе", - приводят слова Бабаева российские СМИ.

Напомним, что 42-летний Ермакович четыре раза становился чемпионом Белоруссии с БАТЭ.

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