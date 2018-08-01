Бабаев: "У Абеля Эрнандеса были варианты получше с финансовой точки зрения, чем предложил ЦСКА"

Теги цска москваабель эрнандесроман бабаев

Бабаев: "У Абеля Эрнандеса были варианты получше с финансовой точки зрения, чем предложил ЦСКА"Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал подписание своим клубом уругвайского форварда Абеля Эрнандеса.

"У игрока были варианты с другими клубами, он был свободным агентом. К тому же с финансовой точки зрения они были лучше. Но он сделал выбор в пользу ЦСКА. Лига Чемпионов, мы - известный московский клуб. Абелю очень захотелось поиграть на более высоком уровне", - цитирует Бабаева Чемпионат.

Напомним,  ЦСКА включил интересный пункт в контракт своего новоиспеченного форварда Абеля Эрнандеса. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Смолов сделал признание по нашумевшему ДТП

Смолов сделал признание по нашумевшему ДТП

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 1 3
2 Рубин 1 3
3 Анжи 1 3
4 Ростов 1 3
5 Спартак Москва 1 3
6 Арсенал Тула 1 1
7 ЦСКА Москва 1 1
8 Динамо Москва 1 1
9 Крылья Советов 1 1
10 Локомотив Москва 1 1
11 Уфа 1 1
12 Краснодар 1 0
13 Ахмат 1 0
14 Оренбург 1 0
15 Урал 1 0
16 Енисей Красноярск 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов