Бабаев: "У Абеля Эрнандеса были варианты получше с финансовой точки зрения, чем предложил ЦСКА"

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал подписание своим клубом уругвайского форварда Абеля Эрнандеса.

"У игрока были варианты с другими клубами, он был свободным агентом. К тому же с финансовой точки зрения они были лучше. Но он сделал выбор в пользу ЦСКА. Лига Чемпионов, мы - известный московский клуб. Абелю очень захотелось поиграть на более высоком уровне", - цитирует Бабаева Чемпионат.

Напомним, ЦСКА включил интересный пункт в контракт своего новоиспеченного форварда Абеля Эрнандеса. | soccernews.ru