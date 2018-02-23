Бабаев: "У Васина подозрения на "кресты"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о травме защитника команды Виктора Васина.

"К сожалению, действительно травма серьезная. И степень повреждения, и необходимость оперативного вмешательства - станут понятны завтра-послезавтра. К сожалению, пока прогнозы неутешительны. Пока есть надежда, будем верить. Тем не менее, похоже, Витя выбыл на длительный срок. Есть подозрения на "кресты".

Сможет ли он восстановиться к Чемпионату Мира? Давайте дождемся официального заключения. В ближайшие дни все узнаем. Будем надеяться на лучшее", - приводят слова Бабаева российские СМИ.

Напомним, что 29-летний Васин получил травму в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой" (1:0) и был заменен в первом тайме.

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