Бабаев: "У Васина подозрения на "кресты"

Теги цска москвавиктор васин

Бабаев: "У Васина подозрения на "кресты"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о травме защитника команды Виктора Васина.

"К сожалению, действительно травма серьезная. И степень повреждения, и необходимость оперативного вмешательства - станут понятны завтра-послезавтра. К сожалению, пока прогнозы неутешительны. Пока есть надежда, будем верить. Тем не менее, похоже, Витя выбыл на длительный срок. Есть подозрения на "кресты".

Сможет ли он восстановиться к Чемпионату Мира? Давайте дождемся официального заключения. В ближайшие дни все узнаем. Будем надеяться на лучшее", - приводят слова Бабаева российские СМИ.

Напомним, что 29-летний Васин получил травму в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой" (1:0) и был заменен в первом тайме.

Не пропустите: Защитник ЦСКА Васин перенесет операцию на колене. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Роналду, Бэйл, Бензема. "Реал" добывает легкую победу над "Алавесом"

Роналду, Бэйл, Бензема. "Реал" добывает легкую победу над "Алавесом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов