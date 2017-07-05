Бабаев: "Уход Тошича из ЦСКА это обоюдное решение"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал уход из команды сербского полузащитника Зорана Тошича.

"Это обоюдное решение. Мы очень благодарны Зорану за те годы, которые он провел в ЦСКА. Безусловно, он внес свою лепту во все успехи последних лет. Но это жизнь, это футбол. Ничто, как говорится, не вечно. Поэтому, рассмотрев все варианты, в том числе и те предложения, которые есть у Зорана на данный момент (очень интересные), пришли к общему мнению, что, наверное, правильно было бы не продлевать соглашение.

Думаю, у Тошича появится возможность регулярно играть в другом клубе и зарабатывать хорошие деньги. При этом уверен, что мы не прощаемся, и в том или ином качестве Зоран к нам вернется.

Где продолжит карьеру Тошич? Сейчас не хотелось бы об этом говорить. Лучше пусть сам Зоран расскажет, когда окончательно договорится. Но предложение у него очень интересное и, конечно, это сыграло свою роль при принятии окончательного решения", - приводят слова Бабаева российские СМИ.

Напомним, что 30-летний Тошич выступал за ЦСКА с 2010 года, провел за клуб 241 матч и забил 47 голов. По некоторым данным, интерес к хавбеку проявляет "Галатасарай".

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