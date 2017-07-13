Бабаев: "Усилением ЦСКА могут стать наши болельщики"

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Бабаев: "Усилением ЦСКА могут стать наши болельщики"
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что задачей его команды является борьба за чемпионство.

"Завтра стартует новый футбольный сезон, и мы верим, что наша любимая команда, которая за 16 лет лишь один раз осталась без медалей, снова добьется успеха. Если нам не удастся найти новых футболистов, то болельщики станут нашим усилением", - приводят слова Бабаева российские СМИ.

Напомним, что в первом туре чемпионата России ЦСКА на выезде сыграет с "Анжи". Матч состоится 15 июля в 20:00 мск.

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