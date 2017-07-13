Бабаев: "Усилением ЦСКА могут стать наши болельщики"
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что задачей его команды является борьба за чемпионство.
"Завтра стартует новый футбольный сезон, и мы верим, что наша любимая команда, которая за 16 лет лишь один раз осталась без медалей, снова добьется успеха. Если нам не удастся найти новых футболистов, то болельщики станут нашим усилением", - приводят слова Бабаева российские СМИ.
Напомним, что в первом туре чемпионата России ЦСКА на выезде сыграет с "Анжи". Матч состоится 15 июля в 20:00 мск.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ахмат
|0
|0
|2
|Амкар
|0
|0
|3
|Анжи
|0
|0
|4
|Арсенал Тула
|0
|0
|5
|ЦСКА Москва
|0
|0
|6
|Динамо Москва
|0
|0
|7
|Краснодар
|0
|0
|8
|Локомотив Москва
|0
|0
|9
|Ростов
|0
|0
|10
|Рубин
|0
|0
|11
|СКА Хабаровск
|0
|0
|12
|Спартак Москва
|0
|0
|13
|Тосно
|0
|0
|14
|Уфа
|0
|0
|15
|Урал
|0
|0
|16
|Зенит Санкт-Петербург
|0
|0