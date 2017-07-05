Бабаев: "В ЦСКА не поступало никакого предложения от "Арсенала" по Головину"

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Бабаев: "В ЦСКА не поступало никакого предложения от "Арсенала" по Головину"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб не получал предложений от "Арсенала" по трансферу полузащитника Александра Головина

"В ЦСКА не поступало никакого предложения от "Арсенала" по Головину. Допускаю, что скауты лондонского клуба просматривали Александра на Кубке конфедераций. Саша был одним из лучших в составе нашей сборной. Я уверен, что у него все еще впереди. Мы спокойно относимся к этой информации, и Саша в том числе.

Если предложение все-таки поступит, какой тогда будет позиция ЦСКА? Все будет зависеть от очень многих факторов. Самого предложения, позиции Саши. Но очевидно, что когда команды калибра лондонского "Арсенала" предлагают футболисту контракт, к этому нужно отнестись максимально ответственно", - приводят слова Бабаева российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" может предложить за 21-летнего Головина порядка 10-15 миллионов евро.

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