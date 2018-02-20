Бабаев: "Вернблум может сыграть даже в воротах"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об универсальности хавбека команды Понтуса Вернблума.

По словам функционера, швед при необходимости мог бы сыграть и в воротах.

"Понтус – профессионал, он отлично делает свою работу. Уверен, если вдруг потребуется поставить его в ворота, то он и там сыграет на максимуме своих возможностей. Что касается продления контракта, то диалог продолжается. Нет никакого напряжения или недовольств с чьей-либо стороны", - сказал Бабаев.

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