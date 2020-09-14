Бабаев высоко отозвался об Акинфееве после дерби ЦСКА - "Спартак"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил игру вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева в воскресном московском дерби против "Спартака".

"Мы очень рады победе. Тяжёлый матч, напряжённый. Мне кажется, болельщикам должен был понравиться. Нельзя не отметить великолепную игру Игоря Акинфеева, который в очередной раз подтвердил, что является вратарём номер один в России. В целом, все - молодцы, поэтому очень рады", - сказал Бабаев.

Напомним, что ЦСКА победил "Спартак" со счётом 3:1.

В поединке с "красно-белыми" Акинфеев совершил 4 сейва и был признан лучшим игроком матча.

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