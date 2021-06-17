Бабаян стал ассистентом Березуцкого в ЦСКА

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Бабаян стал ассистентом Березуцкого в ЦСКАКак сообщает официальный сайт ЦСКА, тренер Григорий Бабаян вошел в тренерский штаб московского клуба.

41-летний специалист будет помогать Алексею Березуцкому, который назначен исполняющим обязанности главного тренера.

Ранее специалист возглавлял казахстанский "Тобол". Также он работал в "Астане".

Напомним, что 15 июня стало известно об уходе из ЦСКА Ивицы Олича, который проработал в команде чуть больше двух месяцев.

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