Бабель назвал причину, почему Нидерланды не выиграли чемпионат мира в 2010 году

Теги нидерландырайан бабельарьен роббен

Бабель назвал причину, почему Нидерланды не выиграли чемпионат мира в 2010 году

Полузащитник сборной Нидерландов Райан Бабель заявил, что в 2010 году команде не хватило единства, чтобы стать чемпионом мира.

"Тогда в команде было противостояние между большой четверкой - Снейдером, Роббеном, ван дер Ваартом и ван Перси. Каждый из них хотел стать главным в команде. Сейчас у нас более единая команда. Мы ассистируем друг другу, никто не считает себя главной звездой.

Быть может, Роббен хотел забить сам, а не думал о команде. Возможно, именно этих пяти процентов вклада не хватило команде для титула", - приводит слова Бабеля Voetbal International.

Напомним, что сборная Нидерландов в 2010 году дошла до финала чемпионата мира, где проиграла Испании в дополнительное время со счетом 0:1, Роббен не реализовал выход один на один.

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