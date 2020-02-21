Бабель устроил спектакль в матче с "Хетафе", высмеивая симуляцию соперника
Форвард "Аякса" Райан Бабель необычно отреагировал на предполагаемую симуляцию защитника "Хетафе" Аллана Ньома во время матча 1/16 финала Лиги Европы.
Голландец после столкновения принялся пародировать соперника - он катался по газону, жестами показывал слёзы на лице и хромал.
Allan Nyom rolls around on the floor after contact from Ryan Babel, so Babel lays down and starts rolling around next to him.— ESPN FC (@ESPNFC) February 20, 2020
Nyom gets up and starts limping off the field, so Babel gets up and starts limping off the field as well. pic.twitter.com/Jtino3mkh3
По итогам инцидента Бабел получил жёлтую карточку, а его "Аякс" проиграл "Хетафе" со счётом 0:2.
Не пропустите: "Аякс" определился с заменой для Зиеша. | http://soccernews.ru
главное
-
Главные новости дня: 20 февраля
-
"Арсенал" переиграл "Олимпиакос", "Порту" проиграл "Байеру" и другие результаты 1/16 финала Лиги Европы
-
"Шахтер" обыграл "Бенфику", "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Брюгге" и другие результаты 1/16 финала Лиги Европы
-
Стала известна дата предварительного судебного заседания по иску "Локомотива" к Геркусу
-
Кулибали рискует пропустить ближайший матч Лиги Чемпионов с "Барселоной"
Лента новостей
-
Диогу Жота - первый за восемь лет игрок, оформивший хет-трик в двух матчах Лиги Европы подряд
-
Радимов: "Стиль "Сельты" подходит Смолову"
-
Тошич может продолжить карьеру в Казахстане
-
Бабель устроил спектакль в матче с "Хетафе", высмеивая симуляцию соперника
-
"Рома" установила клубный рекорд в еврокубках
-
Неймар признан лучшим игроком Лиги 1 в январе
-
"Интер" будет играть в Лиге Европы неосновным составом
-
Новичок "Барселоны" Брейтуэйт определился с игровым номером
-
Главные новости дня: 20 февраля
-
"Урал" близок к подписанию защитника "Динамо"
-
"Арсенал" продлил свою беспроигрышную серию
-
Лига Европы: результаты 20 февраля
-
"Арсенал" переиграл "Олимпиакос", "Порту" проиграл "Байеру" и другие результаты 1/16 финала Лиги Европы
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на лучшего бомбардира Серии А
-
Лукаку выдал лучшую голевую серию в Лиге Европы за последние 15 лет
-
Президент "Барселоны" прокомментировал покупку Брейтуэйта
-
Роналду зовет Хамеса в "Ювентус"
-
Арустамян рассказал подробности травмы Кругового
-
Неймар назвал топ-5 футболистов мира
-
1
Месси высказался о конфликте с Абидалем
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0