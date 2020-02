Бабель устроил спектакль в матче с "Хетафе", высмеивая симуляцию соперника

Форвард "Аякса" Райан Бабель необычно отреагировал на предполагаемую симуляцию защитника "Хетафе" Аллана Ньома во время матча 1/16 финала Лиги Европы.

Голландец после столкновения принялся пародировать соперника - он катался по газону, жестами показывал слёзы на лице и хромал.

Allan Nyom rolls around on the floor after contact from Ryan Babel, so Babel lays down and starts rolling around next to him.



Nyom gets up and starts limping off the field, so Babel gets up and starts limping off the field as well. pic.twitter.com/Jtino3mkh3