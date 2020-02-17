"Бабуля, ты тигр": Глушаков необычно отреагировал на дебютный гол Смолова за "Сельту"

Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков присоединился к поздравлениям форварда Фёдора Смолова с дебютным голом за "Сельту".

"Бабуля, ты тигр", - написал Глушаков в комментариях к посту Смолова в инстаграме.

Напомним, что Смолов поразил ворота мадридского "Реала" в начале матча 24-го тура Примеры, который завершился накануне вечером ничьей 2:2.

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