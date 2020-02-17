"Бабуля, ты тигр": Глушаков необычно отреагировал на дебютный гол Смолова за "Сельту"

Теги ахматсельта вигореал мадридфедор смоловденис глушаков

"Бабуля, ты тигр": Глушаков необычно отреагировал на дебютный гол Смолова за "Сельту"

Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков присоединился к поздравлениям форварда Фёдора Смолова с дебютным голом за "Сельту".

"Бабуля, ты тигр", - написал Глушаков в комментариях к посту Смолова в инстаграме.

Напомним, что Смолов поразил ворота мадридского "Реала" в начале матча 24-го тура Примеры, который завершился накануне вечером ничьей 2:2.

Не пропустите: Сборная России отреагировала на дебютный гол Смолова за "Сельту". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" одобрил аренду Кокорина в "Сочи"

"Зенит" одобрил аренду Кокорина в "Сочи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов