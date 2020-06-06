Бадель близок к переходу в "Локомотив"

Теги локомотив москвафиорентиналациомилан бадельтрансферы

Бадель близок к переходу в "Локомотив"

Московский "Локомотив" практически договорился о трансфере полузащитника "Фиорентины" Милана Баделя.

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, переговоры между клубами находятся на завершающей стадии.

Ожидается, что сделка обойдётся "железнодорожникам" в 3,5 миллиона евро.

Бадель выступает за "Фиорентину" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Лацио".

Покупка 31-летнего хорвата - решение нового главного тренера "Локо" Марко Николича.

Не пропустите: "Краснодар" не продаст "Локомотиву" вратаря Адамова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Нападающий "Динамо" Н'Жи перепутал свой клуб с ЦСКА

Нападающий "Динамо" Н'Жи перепутал свой клуб с ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов