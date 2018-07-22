Бадель, которым интересуется "Зенит", принял решение о своем будущем

Теги ньюкасл юнайтедмилан бадель

Бадель, которым интересуется "Зенит", принял решение о своем будущем
Хорватский полузащитник Милан Бадель решил перейти в "Ньюкасл", сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям издания, футболист принял решение перебраться в Премьер-лигу, отклонив предложения "Зенита", "Милана" и "Лиона".

Напомним, что 29-летний Бадель несколько недель назад стал свободным агентом, покинув "Фиорентину". Таким образом он достанется "Ньюкаслу" бесплатно.

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