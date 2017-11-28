Бадель может перейти в "Рому"

Теги ромафиорентинамилан бадель

Бадель может перейти в "Рому"

"Рома" проявляет интерес к хорватскому полузащитнику "Фиорентины" Милану Баделю, сообщает La Repubblica.

По сведениям издания, римский клуб намерен подписать футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с "фиалками". Таким образом хавбек может достаться "волкам" бесплатно. Также хорватом интересуется "Милан".

В этом сезоне 28-летний Бадель провел за "Фиорентину" 11 матчей в Серии А и забил 1 гол.

Не пропустите: "Интер" продлит контракт со своим ключевым игроком. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Реал" предложит за Неймара 250 миллионов евро

"Реал" предложит за Неймара 250 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 14 38
2 Интер Милан 14 36
3 Ювентус 14 34
4 Рома 13 31
5 Лацио 13 29
6 Сампдория 13 26
7 Милан 14 20
8 Болонья 14 20
9 Кьево 14 20
10 Аталанта 14 19
11 Торино 14 19
12 Фиорентина 14 18
13 Кальяри 14 15
14 Удинезе 13 12
15 Кротоне 14 12
16 Сассуоло 14 11
17 Дженоа 14 10
18 СПАЛ 14 10
19 Хеллас Верона 14 9
20 Беневенто 14 0
Полная таблица

топ-5 тегов