Бадель может перейти в "Рому"

"Рома" проявляет интерес к хорватскому полузащитнику "Фиорентины" Милану Баделю, сообщает La Repubblica.

По сведениям издания, римский клуб намерен подписать футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с "фиалками". Таким образом хавбек может достаться "волкам" бесплатно. Также хорватом интересуется "Милан".

В этом сезоне 28-летний Бадель провел за "Фиорентину" 11 матчей в Серии А и забил 1 гол.

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