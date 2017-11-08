Бадель не поможет сборной Хорватии в стыковых матчах ЧМ-2018 против Греции

Теги хорватиягрециямилан бадель

Бадель не поможет сборной Хорватии в стыковых матчах ЧМ-2018 против Греции

Полузащитник "Фиорентины" Милан Бадель не сыграет за сборную Хорватии в предстоящих стыковых матчах отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 против Греции, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист получил травму на тренировке сборной и уже вернулся в расположение клуба.

Матч Хорватия - Греция состоится 9 ноября. Ответный поединок пройдет 12 ноября.

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