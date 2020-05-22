Бадель огласил "Локомотиву" свои требования по зарплате

Стало известно, сколько хочет зарабатывать в московском "Локомотиве" полузащитник "Фиорентины" Милан Бадель.

Сообщается, что хорват запросил зарплату в размере 1,2-1,5 миллиона евро плюс бонусы.

Напомним, что за 31-летнего хавбека "железнодорожники" готовы заплатить 3,5 миллиона евро.

Текущий сезон Бадель проводит в аренде в "Фиорентине", сыграл 21 матч и забил 1 гол. Права на него принадлежат "Лацио".

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