Бадель огласил "Локомотиву" свои требования по зарплате
Стало известно, сколько хочет зарабатывать в московском "Локомотиве" полузащитник "Фиорентины" Милан Бадель.
Сообщается, что хорват запросил зарплату в размере 1,2-1,5 миллиона евро плюс бонусы.
Напомним, что за 31-летнего хавбека "железнодорожники" готовы заплатить 3,5 миллиона евро.
Текущий сезон Бадель проводит в аренде в "Фиорентине", сыграл 21 матч и забил 1 гол. Права на него принадлежат "Лацио".
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|Болонья
|26
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|25
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