Бадель определился со своим будущем

Теги милан бадельспортинг лиссабон

Бадель определился со своим будущемПолузащитник Милан Бадель определился со своим будущем.

Как сообщает Tutto Mercato Web, агент 29-летнего игрока Алессандро Луччи прибыл в Лиссабон, чтобы согласовать последние детали контракта со "Спортингом".

В минувшем сезоне Бадель провел 27 матчей за "Фиорентину", забив два мяча и отдав голевую передачу. Сейчас он свободный агент.

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