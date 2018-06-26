Бадель открыл счет в матче с Исландией

Полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель вывел свою команды вперед в матче заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира против национальной команды Исландии. Хавбек "клетчатых" отличился на 53-й минуте поединка.

Напомним, первый тайм матча Исландия - Хорватия завершился без голов. | soccernews.ru