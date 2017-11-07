Бадель пропустит стыковые матчи с Грецией

Хавбек "Фиорентины" и сборной Хорватии Милан Бадель получил травму бедра.

Из-за этого повреждения 28-летний футболист не поможет национальной сборной Хорватии в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2018 против Греции.

Первая игра между Хорватией и Грецией состоится 9 ноября в Загребе, а ответная - 12 ноября в Пирее.

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