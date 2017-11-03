Бадибанга отрицает интерес со стороны московского "Динамо"

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Бадибанга отрицает интерес со стороны московского "Динамо"

Полузащитник "Шерифа" Зигей Бадибанга отрицает интерес со стороны московского "Динамо".

"На данный момент я игрок "Шерифа". Не знаю, что будет дальше и ничего не знаю об интересе "Динамо" - сказал 25-летний бельгиец.

Напомним, что Бадибанга вчера забил один из голов "Шерифа" в ворота московского "Локомотива". | http://soccernews.ru

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