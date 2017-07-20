Бадштубер может перейти в "Севилью"

Теги севильябавария мюнхенхольгер бадштубер

Бадштубер может перейти в "Севилью"

"Севилья" ведёт переговоры о переходе с бывшим защитником "Баварии" Хольгером Бадштубером.

Напомним, что 28-летний футболист по окончании прошлого сезона стал свободным агентом, так как его контракт с мюнхенским клубом истёк.

Ранее сам Бадштубер заявлял, что хочет продолжить карьеру за пределами Германии.

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