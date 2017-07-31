Бадштубер отказал "Спартаку"

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Бадштубер отказал "Спартаку"Бывший защитник мюнхенской "Баварии" Хольгер Бадштубер, ныне являющийся свободным агентом, отказался переходить в московский "Спартак".

Об этом как информирует ТАСС, сообщил источник, близкий к чемпиону России. В частности, он рассказал: "Представитель Бадштубера вел переговоры с руководством "Спартака" о возможном подписании контракта. Но стороны не пришли к соглашению, Бадштубер отказался от перехода".

Напомним, Промес высоко оценил свой уровень игры. | soccernews.ru

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