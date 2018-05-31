Бадштубер подтвердил уход из "Штутгарта"

Защитник "Штутгарта" Хольгер Бадштубер подтвердил, что грядущим летом сменит клубную прописку.

"Я благодарю "Штутгарт" за отличный сезон. Убеждён, что переход сюда был правильным решением. Конечно, неправильно бросать всё, но у меня большое желание поиграть в еврокубках. Причём я говорю о Лиге Чемпионов, а не о Лиге Европы. Не хочу ограничиваться предложениями только из-за рубежа, но интерес есть. Это опыт, который я бы хотел попробовать приобрести" - цитирует 29-летнего немца Bild.

Напомним, что Бадштубера, который через месяц станет свободным агентом, намерен подписать римский "Лацио". | http://soccernews.ru