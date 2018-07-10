Бадштубер продлил контракт с "Штутгартом"

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Бадштубер продлил контракт с "Штутгартом"

"Штутгарт" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Хольгером Бадштубером.

29-летний футболист заключил с "швабами" соглашение до 2021 года. Предыдущий договор истёк 30 июня.

Бадштубер выступает за "Штутгарт" с 2017 года, сыграл 28 матчей и забил 2 гола.

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