Бадштубер продолжит карьеру в "Штутгарте"

Экс-защитник мюнхенской "Баварии" Хольгер Бадштубер вскоре станет игроком "Штутгарта", сообщает Kicker.

По сведениям издания, в ближайшее время 28-летний центрбек, который сейчас является свободным агентом, подпишет контракт с "швабами", после чего о сделке будет объявлено официально.

Напомним, что ранее Бадштубер отказался переходить в московский "Спартак". | http://soccernews.ru