Бадштубер стал игроком "Штутгарта"
"Штутгарт" на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего защитника "Баварии" Хольгера Бадштубера.
28-летний футболист присоединился к "швабам" на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до лета 2019 года. В новой команде центрбек будет играть под номером 28.
Напомним, что ранее Бадштубер отказался переходить в московский "Спартак". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|82
|2
|РБ Лейпциг
|34
|67
|3
|Боруссия Дортмунд
|34
|64
|4
|Хоффенхайм
|34
|62
|5
|Кельн
|34
|49
|6
|Герта
|34
|49
|7
|Фрайбург
|34
|48
|8
|Вердер Бремен
|34
|45
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|45
|10
|Шальке
|34
|43
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|42
|12
|Байер Леверкузен
|34
|41
|13
|Аугсбург
|34
|38
|14
|Гамбург
|34
|38
|15
|Майнц 05
|34
|37
|16
|Вольфсбург
|34
|37
|17
|Ингольштадт
|34
|32
|18
|Дармштадт 98
|34
|25