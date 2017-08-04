Бадштубер стал игроком "Штутгарта"

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Бадштубер стал игроком "Штутгарта"

"Штутгарт" на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего защитника "Баварии" Хольгера Бадштубера.

28-летний футболист присоединился к "швабам" на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до лета 2019 года. В новой команде центрбек будет играть под номером 28.

Напомним, что ранее Бадштубер отказался переходить в московский "Спартак". | http://soccernews.ru

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