Бадштубер стал игроком "Штутгарта"

"Штутгарт" на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего защитника "Баварии" Хольгера Бадштубера.

28-летний футболист присоединился к "швабам" на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до лета 2019 года. В новой команде центрбек будет играть под номером 28.

Напомним, что ранее Бадштубер отказался переходить в московский "Спартак". | http://soccernews.ru