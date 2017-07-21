Бадштубера в "Сампдории" не будет

Теги хольгер бадштубершалькесампдория

Бадштубера в "Сампдории" не будетЗащитник Хольгер Бадштубер отказался от перехода в "Сампдорию".

Сообщается, что футболиста не интересует вариант с продолжением карьеры в Италии.

Напомним, что 28-летний немец имеет статус свободного агента после истечения контракта с "Баварией".

Вторую половину прошлого сезона Бадштубер провел в "Шальке", сыграв за "горняков" 15 матчей. | http://soccernews.ru

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