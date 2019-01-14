Бахрейн, ОАЭ и Таиланд пробились в плей-офф Кубка Азии

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Бахрейн, ОАЭ и Таиланд пробились в плей-офф Кубка Азии

Завершилась групповая стадия Кубка Азии в группе А.

По ее итогам, ОАЭ и Бахрейн, занявшие первое и второе места соответственно, прошли в плей-офф турнира. Также в следующий раунд пробился Таиланд, как одна из лучших сборных, которая финишировала на 3-й позиции в группе.

Индия - Бахрейн 0:1

Гол: Рашед (пен), 90 - 0:1

Индия: Сингх-Сандху, Джинган, Боус, Котал, Эдатодика (Сингх, 4), Халдер, Борхес, Нарзари (Тапа, 79), Куруниян (Лалпекхлуа, 46), Чхетри, Сингх.

Бахрейн: Шуббар, Аль-Хайям, Аль-Шамсан, Джума (Аль-Хусайни, 78), Аль-Сафи, Реда, Рашед, Али Мадан (Марун, 55), Саид, Аль-Ромайхи (Юсуф, 61), Аль-Асуад.

Предупреждения: Аль-Шамсан (64), Бугаммар (90).


ОАЭ - Таиланд 1:1

Голы: Мабхут, 7 - 1:0, Пуангчан, 41 - 1:1

ОАЭ: Эсса, Ахмед, Салех, Ахмед, Мубарак, Мубарак (Матар, 84), Хассан, Мохаммед (Абдуррахман, 46), Мабхут, Аль-Хаммади (Халиль, 74), Салмин.

Таиланд: Тедсунгнен, Промрак, Чунуонси (Кердкээв, 31), Бунматхан, Тхонгсонг, Кесарат (Анан, 90), Пуангчан, Сонгкрасин, Крайсон (Джайдед, 64), Дангда, До.

Предупреждения: Салех (34), Тхонгсонг (79).

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