Бахрейн, ОАЭ и Таиланд пробились в плей-офф Кубка Азии
Завершилась групповая стадия Кубка Азии в группе А.
По ее итогам, ОАЭ и Бахрейн, занявшие первое и второе места соответственно, прошли в плей-офф турнира. Также в следующий раунд пробился Таиланд, как одна из лучших сборных, которая финишировала на 3-й позиции в группе.
Индия - Бахрейн 0:1
Гол: Рашед (пен), 90 - 0:1
Индия: Сингх-Сандху, Джинган, Боус, Котал, Эдатодика (Сингх, 4), Халдер, Борхес, Нарзари (Тапа, 79), Куруниян (Лалпекхлуа, 46), Чхетри, Сингх.
Бахрейн: Шуббар, Аль-Хайям, Аль-Шамсан, Джума (Аль-Хусайни, 78), Аль-Сафи, Реда, Рашед, Али Мадан (Марун, 55), Саид, Аль-Ромайхи (Юсуф, 61), Аль-Асуад.
Предупреждения: Аль-Шамсан (64), Бугаммар (90).
ОАЭ - Таиланд 1:1
Голы: Мабхут, 7 - 1:0, Пуангчан, 41 - 1:1
ОАЭ: Эсса, Ахмед, Салех, Ахмед, Мубарак, Мубарак (Матар, 84), Хассан, Мохаммед (Абдуррахман, 46), Мабхут, Аль-Хаммади (Халиль, 74), Салмин.
Таиланд: Тедсунгнен, Промрак, Чунуонси (Кердкээв, 31), Бунматхан, Тхонгсонг, Кесарат (Анан, 90), Пуангчан, Сонгкрасин, Крайсон (Джайдед, 64), Дангда, До.
Предупреждения: Салех (34), Тхонгсонг (79).
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|3
|9
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|Австралия
|3
|6
|3
|Оман
|3
|3
|4
|Кувейт
|3
|0
|Group B
|М
|О
|1
|Китай (КНР)
|3
|9
|2
|Узбекистан
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Северная Корея (КНДР)
|3
|0
|Group C
|М
|О
|1
|Иран
|3
|9
|2
|Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
|3
|6
|3
|Бахрейн
|3
|3
|4
|Катар
|3
|0
|Group D
|М
|О
|1
|Япония
|3
|9
|2
|Ирак
|3
|6
|3
|Иордан
|3
|3
|4
|Палестина
|3
|0