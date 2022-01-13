Бакаев близок к уходу из "Спартака"

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Московский "Спартак" не может договориться о продлении контракта с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

По информации "СЭ", 25-летний футболист уже сейчас имеет право вести переговоры с другими клубами.

Если переговоры так и не увенчаются успехом, воспитанник "красно-белых" летом станет свободным агентом.

В текущем сезоне Бакаев сыграл 23 матча за "Спартак", в которых забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

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