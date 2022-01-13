Бакаев близок к уходу из "Спартака"
Фото телеграм-канал сборной России
Московский "Спартак" не может договориться о продлении контракта с полузащитником Зелимханом Бакаевым.
По информации "СЭ", 25-летний футболист уже сейчас имеет право вести переговоры с другими клубами.
Если переговоры так и не увенчаются успехом, воспитанник "красно-белых" летом станет свободным агентом.
В текущем сезоне Бакаев сыграл 23 матча за "Спартак", в которых забил 1 гол и сделал 4 ассиста.
Не пропустите: Газизов продолжил судебную тяжбу со "Спартаком". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Дженоа" рассматривает двух кандидатов на замену Шевченко
-
Дани Алвес стал рекордсменом Эль Класико
-
"Локомотив" расторг контракт с Зе Луишем
-
Алексис Санчес установил рекорд Суперкубка Италии
-
"Атлетико Минейро" объявил о переходе Година
-
Официально: Оливейра - новый игрок "Ромы"
-
"Реал" во второй раз в истории обыграл "Барселону" в пяти матчах подряд
-
ЦСКА не взял Ахметова на зимний сбор в Испанию
-
Смолов провёл первую тренировку после возвращения в "Динамо"
-
СМИ узнали, сколько Шевченко может заработать на увольнении из "Дженоа"
-
Бакаев близок к уходу из "Спартака"
-
"Реал" одержал юбилейную победу в Эль Класико
-
Главные новости дня: 12 января
-
"Фиорентина" назвала "Арсеналу" условия трансфера Влаховича
-
"Интер" обыграл "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии
-
Лучший бомбардир чемпионата Аргентины отклонил предложения из России и Украины
-
"Вест Хэм" победил "Норвич" в матче АПЛ
-
"Челси" снова обыграл "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка лиги
-
"Реал" добыл победу над "Барселоной" в полуфинале Суперкубка Испании
-
"Челси" досрочно вернет Кенеди из аренды