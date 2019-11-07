Бакаев: "Хочу быть лидером "Спартака"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Зелимхан Бакаев рассказал о своей роли в московском клубе. Об этом сообщает Sport24.

"До лидера "Спартака" мне еще очень далеко, за три-четыре месяца им нельзя стать. Нужно, чтобы прошел один-два сезона на высоком уровне, и нужно вести команду за собой все это время. Сейчас мне только-только предстоит пройти данный путь, впереди еще много работы. Конечно, я хочу быть лидером команды. У меня всегда это в голове и это моя цель, и я буду идти к ней", - сказал Бакаев.

23-летний футболист выступает в "Спартаке" с 2015 года. С лета 2018 по 2019 год он играл в аренде в тульском "Арсенале".

В этом сезоне хавбек участвовал в 13 матчах красно-белых, отметившись 2 голами и 7 ассистами.

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