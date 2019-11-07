Бакаев: "Хочу быть лидером "Спартака"
Полузащитник "Спартака" и сборной России Зелимхан Бакаев рассказал о своей роли в московском клубе. Об этом сообщает Sport24.
"До лидера "Спартака" мне еще очень далеко, за три-четыре месяца им нельзя стать. Нужно, чтобы прошел один-два сезона на высоком уровне, и нужно вести команду за собой все это время. Сейчас мне только-только предстоит пройти данный путь, впереди еще много работы. Конечно, я хочу быть лидером команды. У меня всегда это в голове и это моя цель, и я буду идти к ней", - сказал Бакаев.
23-летний футболист выступает в "Спартаке" с 2015 года. С лета 2018 по 2019 год он играл в аренде в тульском "Арсенале".
В этом сезоне хавбек участвовал в 13 матчах красно-белых, отметившись 2 голами и 7 ассистами.
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|15
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|Краснодар
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|7
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|Оренбург
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|10
|Спартак Москва
|15
|18
|11
|Уфа
|15
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|Рубин
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|17
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|Динамо Москва
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|14
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|15
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|15
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|16
|Сочи
|15
|13