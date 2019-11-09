Бакаев: "Хочу дорогие тачки, но у меня на первом месте футбол"

Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал о своём отношении к деньгам.

"Наплевать ли мне на деньги? Это ошибочное впечатление. Скажу, чтобы не соврать: деньги - они очень важны. Я обеспечиваю родителей, родственников. Хочу, чтобы у них был дом, чтобы они могли спокойно жить. Да и тачки дорогие я тоже хочу. Только нужно в жизни расставлять другие приоритеты. У меня на первом месте футбол", - сказал 23-летний футболист.

Бакаев является воспитанником "Спартака". За основу "красно-белых" он дебютировал в сентябре 2015 года, с тех пор провёл 27 матчей, забил 5 голов и сделал 10 ассистов. Сдавался в аренду тульскому "Арсеналу".

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