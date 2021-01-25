Бакаев и Джикия показали фото с Хабибом

Теги зелимхан бакаевспартак москвагеоргий джикия

Бакаев и Джикия показали фото с ХабибомИгроки "Спартака" Зелимхан Бакаев и Георгий Джикия выложили в Инстаграм фотографии с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Москвичи проводят зимние сборы в ОАЭ, там же оказался и Хабиб.

Хавбек Зелимхан Бакаев подписал совместное фото "Ужин с чемпионом".

Капитан "красно-белых" Георгий Джикия опубликовал фото после тренировки. "30:0!" — написал защитник.


Известно, что Хабиб является болельщиком "Спартака".

Читать также: Бывший игрок "Спартака" предлагал свои услуги киевскому "Динамо" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Джеко тренируется отдельно от команды. Конфликт с Фонсекой не улажен

Джеко тренируется отдельно от команды. Конфликт с Фонсекой не улажен

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов