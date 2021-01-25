Бакаев и Джикия показали фото с Хабибом

Игроки "Спартака" Зелимхан Бакаев и Георгий Джикия выложили в Инстаграм фотографии с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Москвичи проводят зимние сборы в ОАЭ, там же оказался и Хабиб.



Хавбек Зелимхан Бакаев подписал совместное фото "Ужин с чемпионом".

Капитан "красно-белых" Георгий Джикия опубликовал фото после тренировки. "30:0!" — написал защитник.