Бакаев и Ломовицкий определились с игровыми номерами на сезон-2019/20

Полузащитники "Спартака" Зелимхан Бакаев и Александр Ломовицкий решили под какими номерами будут играть в клубе в сезоне-2019/20. Об этом сообщает Fanat1k.

По данным источника, Бакаев будет выступать под 10-м номером, который ранее принадлежал Квинси Промесу. Второй выбрал для себя 23-й номер, под которым ранее играл Дмитрий Комбаров.

В минувшем сезоне Ломовицкий играл в 24 матчах, забив 1 гол. Контракт футболиста со "Спартаком" рассчитан до лета 2023 года.

Бакаев сезон-2018/19 провёл в аренде в "Арсенале". Забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 29 матчах. Соглашение будет действовать до 2022 года.

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