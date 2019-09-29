Бакаев и Мельгарехо в старте "Спартака" на матч с "Оренбургом"

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Бакаев и Мельгарехо в старте "Спартака" на матч с "Оренбургом"

Тренерские штабы "Спартака" и "Оренбурга" огласили стартовые составы на матч 11-го тура чемпионата России.

Встреча состоится сегодня, 29 сентября, на стадионе "Открытие Арена". Начало - в 16:30 (мск).

"Спартак": Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев, Мельгарехо, Тиль, Понсе.

"Оренбург": Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Алвеш, Рогич, Деспотович.

"Спартак" занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ, "Оренбург" расположился на 15 позиции.

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