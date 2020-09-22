Бакаев может продолжить карьеру в московском "Динамо"

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Бакаев может продолжить карьеру в московском "Динамо"

Агенты хавбека "Спартака" Зелимхана Бакаева предложили услуги игрока московскому "Динамо". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, футболист хочет покинуть "красно-белых", так как его не устраивают нынешние условия. 

Текущее соглашение футболиста со "Спартаком" рассчитано до лета 2022 года. Агенты Бакаева хотят улучшенных условий в московском клубе, либо переход в другой клуб.

"Спартак" после 8 туров РПЛ занимает 2 место в турнирной таблице. "Динамо" расположился на 5 позиции.

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