Бакаев может продолжить карьеру в московском "Динамо"

Агенты хавбека "Спартака" Зелимхана Бакаева предложили услуги игрока московскому "Динамо". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, футболист хочет покинуть "красно-белых", так как его не устраивают нынешние условия.

Текущее соглашение футболиста со "Спартаком" рассчитано до лета 2022 года. Агенты Бакаева хотят улучшенных условий в московском клубе, либо переход в другой клуб.

"Спартак" после 8 туров РПЛ занимает 2 место в турнирной таблице. "Динамо" расположился на 5 позиции.

А еще: "Спартак" нашёл альтернативу Орье в "Наполи"| http://soccernews.ru