Бакаев может уйти в "Динамо"

Теги спартак москвадинамо москвазелимхан бакаев

Бакаев может уйти в "Динамо"Фото: инстаграм Бакаева/Автор неизвестен

Как сообщает Спорт-Экспресс, игрок "Спартака" Зелимхан Бакаев летом может перейти в московское "Динамо".

Клубы вели переговоры еще зимой, однако тогда не получилось договориться.

В этом сезоне Бакаев провел 26 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 7 голевых передач.

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