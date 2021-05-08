Бакаев может уйти в "Динамо"
Фото: инстаграм Бакаева/Автор неизвестен
Как сообщает Спорт-Экспресс, игрок "Спартака" Зелимхан Бакаев летом может перейти в московское "Динамо".
Клубы вели переговоры еще зимой, однако тогда не получилось договориться.
В этом сезоне Бакаев провел 26 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 7 голевых передач.
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