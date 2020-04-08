Бакаев назвал лучшего тренера в истории "Спартака"

Теги спартак москвазелимхан бакаеволег романцев

Бакаев назвал лучшего тренера в истории "Спартака"

Хавбек "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал, кого он считает лучшим тренером в истории клуба.

"Наверное, Олег Романцев. Если смотреть на его трофеи", - заявил Бакаев.

Романцев возглавлял "Спартак" с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год.

Под его руководством клуб завоевал восемь чемпионских титулов, а также доходил до 1/2 финала Лиги Чемпионов.

Читайте также: Владелец "Спартака" вошел в топ-20 богатейших людей России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стало известно, сколько "Реал" сэкономит благодаря сокращению зарплат

Стало известно, сколько "Реал" сэкономит благодаря сокращению зарплат

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов