Бакаев назвал лучшего тренера в истории "Спартака"
Хавбек "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал, кого он считает лучшим тренером в истории клуба.
"Наверное, Олег Романцев. Если смотреть на его трофеи", - заявил Бакаев.
Романцев возглавлял "Спартак" с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год.
Под его руководством клуб завоевал восемь чемпионских титулов, а также доходил до 1/2 финала Лиги Чемпионов.
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|22
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|22
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|7
|Арсенал Тула
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|Спартак Москва
|22
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|Уфа
|22
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|10
|Урал
|22
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