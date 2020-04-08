Бакаев назвал лучшего тренера в истории "Спартака"

Хавбек "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал, кого он считает лучшим тренером в истории клуба.

"Наверное, Олег Романцев. Если смотреть на его трофеи", - заявил Бакаев.

Романцев возглавлял "Спартак" с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год.

Под его руководством клуб завоевал восемь чемпионских титулов, а также доходил до 1/2 финала Лиги Чемпионов.

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